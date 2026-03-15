Il ministro della Giustizia ha commentato le recenti manifestazioni di protesta avvenute a Roma, sottolineando che, nonostante alcune immagini siano state bruciate, il dibattito si concentra ancora sui contenuti delle discussioni. Ha ringraziato pubblicamente coloro che hanno mostrato solidarietà, evidenziando che le azioni violente non cambiano l’attenzione sui temi principali trattati.

Il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha reagito con fermezza alle recenti violenze simboliche, ringraziando pubblicamente i sostenitori che hanno espresso solidarietà dopo l’episodio di Roma. Durante un corteo svoltosi oggi pomeriggio nella capitale, una fotografia raffigurante il ministro insieme alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata bruciata dai manifestanti. Nonostante questi eccessi aggressivi, Nordio ha dichiarato che tali azioni non lo intimoriscono e anzi lo spingono a proseguire con maggiore determinazione nel rispetto delle opinioni diverse. L’appello del governo punta a mantenere il dibattito sui contenuti reali del referendum, seguendo le indicazioni del Presidente della Sergio Mattarella riguardo alla necessità di pacatezza e lealtà. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nordio: Bruciano foto, ma il dibattito resta sui contenuti

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