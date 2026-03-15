Non doveva finire così Sparito da due mesi ora l’annuncio devastante

Dopo due mesi di ricerche, è stato trovato morto il 33enne romano scomparso all’inizio dell’anno. La sua scomparsa aveva suscitato preoccupazione e attenzione nella comunità, ma la scoperta del suo corpo ha portato a una conclusione tragica. La vicenda si è conclusa con un esito drammatico, lasciando un senso di sgomento tra coloro che avevano seguito la sua scomparsa.

Trovato morto dopo due mesi di ricerche. Si è conclusa nel modo più tragico la vicenda di Elia Rosa, il 33enne romano di cui si erano perse le tracce all’inizio dell’anno. Per settimane familiari, amici e volontari avevano sperato in un esito diverso, mentre gli appelli per ritrovarlo continuavano a circolare sui social e nei quartieri della Capitale. La notizia è stata diffusa nella serata del 14 marzo dall’Associazione Penelope Lazio, che fin dai primi giorni aveva affiancato la famiglia nelle ricerche insieme al Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi, contribuendo alla diffusione degli appelli e alla raccolta di segnalazioni. “Ci sono notizie che non vorremmo mai dover scrivere, parole che pesano come macigni e che lasciano un vuoto difficile da colmare”, si legge nel messaggio pubblicato sui social dall’associazione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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