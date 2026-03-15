Non chiamatelo provinciale | su RaiPlay Sound un podcast racconta lo spirito spudorato del Liscio
Su RaiPlay Sound è disponibile un podcast dedicato al Liscio, un genere musicale che rappresenta un’Italia che balla e si rinnova senza dimenticare le proprie origini. Il programma racconta lo spirito
C'è un'Italia che balla, che resiste alle alluvioni e che sa innovarsi senza perdere le proprie radici. Dal 23 marzo, questa storia approda su RaiPlay Sound con "Spudoratamente Liscio", il nuovo podcast Original firmato dall'autrice e audio-documentarista Federica Manzitti. Non si tratta di un semplice reperto del passato, ma di una "spericolata incursione" in cinque episodi nelle balere di oggi. Sotto la direzione artistica di Andrea Borgnino, il podcast utilizza uno strumento guida per ogni puntata, dal clarinetto in do al sax, come chiave d'accesso per esplorare un universo musicale che spazia dalle spiagge adriatiche alle colline romagnole. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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