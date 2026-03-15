Noi vittime delle correnti votiamo comunque No perché è in gioco l’equilibrio tra i poteri dello Stato | i pm Di Matteo e Woodcock al Forum del Fatto

Durante il Forum del Fatto, i pubblici ministeri Di Matteo e Woodcock hanno dichiarato che, nonostante siano vittime delle correnti, manterranno il voto contrario perché l’equilibrio tra i poteri dello Stato è in gioco. Di Matteo ha anche commentato che le opinioni di Gratteri disturbano i sostenitori del “Sì”, poiché lui, Woodcock e altri sono percepiti come parte della casta.

“Io penso che Gratteri con le sue opinioni dia molto fastidio ai sostenitori del “Sì”, perché non possono dire di Gratteri, ma anche di me, di Henry e di qualche altro, che siamo espressione della casta. Noi siamo stati vittime, casomai, di quelle degenerazioni correntizie, ma votiamo “No” perché è in gioco un principio più importante di tutela dell’equilibrio di potere e di tutela delle minoranze ”, queste le parole del sostituto procuratore Nazionale Antimafia, Nino Di Matteo, ospite insieme al procuratore della Procura di Napoli, Henry John Woodcock, al Forum “Perché No – speciale Referendum” organizzato dal Fatto Quotidiano e ilFattoQuotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Noi vittime delle correnti, votiamo comunque No perché è in gioco l’equilibrio tra i poteri dello Stato”: i pm Di Matteo e Woodcock al Forum del Fatto Articoli correlati Referendum, sul Fatto del 15 marzo il forum con i pm Di Matteo e WoodcockQuinto appuntamento dei forum sulla riforma Nordio con la redazione del Fatto Quotidiano e ilfattoquotidiano. Referendum giustizia, Pizzolato: “Voto no, è in gioco l’equilibrio tra i poteri dello Stato”Il costituzionalista, docente di Istituzioni di diritto pubblico all’Università di Padova, illustra la propria posizione in merito alla consultazione...