Nidi a Pisa | estensione a luglio sondaggio urgente

Le famiglie di Pisa hanno tempo fino a martedì 17 marzo alle 13 per rispondere a un sondaggio che riguarda l’organizzazione dei nidi comunali nel mese di luglio. L’iniziativa è rivolta a raccogliere le preferenze dei cittadini e influenzare le decisioni sulla gestione dei servizi educativi durante l’estate. La consultazione si svolge in modo urgente per consentire eventuali modifiche prima dell’estate.

Le famiglie pisane hanno fino a martedì 17 marzo alle ore 13 per partecipare a un sondaggio mirato che definirà l’organizzazione dei nidi comunali durante il mese di luglio. L’iniziativa, promossa dai Servizi Educativi del Comune di Pisa, punta a estendere i servizi educativi fino al 24 luglio, uniformando le modalità tra le otto strutture a gestione diretta e le cinque a gestione indiretta. Questa estensione rappresenta una risposta concreta alle esigenze delle madri e dei padri lavoratori, cercando di colmare il vuoto educativo estivo che spesso costringe le famiglie a soluzioni costose o inadeguate. La scadenza imminente del questionario inviato via email richiede l’accesso tramite Spid, garantendo così la raccolta di preferenze precise per pianificare al meglio l’attività. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nidi a Pisa: estensione a luglio, sondaggio urgente Articoli correlati Asili nido comunali: esteso il servizio fino al 24 luglio, sondaggio con i genitori per l'organizzazioneE' stata inviata comunicazione mail alle famiglie, insieme ad alcune richieste di informazioni per programmare l'attività La sperimentazione del... Rimpasto Giunta Conti, Nardini (Pd): "Pisa è ferma, urgente rilanciare il centrosinistra unito"L'assessore regionale Alessandra Nardini interviene attaccando l'operato dell'amministrazione e rilanciando la necessità di un'alternativa per le... Contenuti e approfondimenti su Nidi a Pisa estensione a luglio... Argomenti discussi: Asili nido comunali, sondaggio per estensione servizio; Asili nido comunali: esteso il servizio fino al 24 luglio, sondaggio con i genitori per l'organizzazione. Asili nido comunali, a Pisa sondaggio per l’estensione del servizio a luglioC’è tempo fino alle ore 13.00 di martedì 17 marzo per partecipare al sondaggio promosso dai Servizi Educativi del Comune di Pisa e rivolto ai genitori dei ... gonews.it