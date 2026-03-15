Neve letale a Varzo | morto giovane altri feriti

Una giovane di circa 30 anni ha perso la vita in un incidente stradale a Varzo, nella frazione di San Domenico, nel tardo pomeriggio di sabato 14 marzo. Nell'incidente sono rimaste ferite altre persone, anche se i dettagli sui feriti non sono ancora stati comunicati ufficialmente. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire i rilievi, mentre le forze dell'ordine stanno ricostruendo la dinamica.

Un dramma improvviso ha colpito la frazione di San Domenico, nel comune di Varzo, dove un uomo di circa 30 anni ha perso la vita in uno schianto avvenuto nel tardo pomeriggio del sabato 14 marzo. La causa scatenante sembra essere la neve che cadeva copiosamente da alcune ore sulla zona montana, provocando l’uscita di strada di un veicolo sulla provinciale. Sullo stesso mezzo viaggiavano altri giovani rimasti feriti non gravemente e trasferiti all’ospedale di Domodossola con codice giallo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i soccorsi del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la scena del sinistro. Il peso della neve sulle strade provinciali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Neve letale a Varzo: morto giovane, altri feriti Articoli correlati Leggi anche: Incidente stradale a Varzo, auto esce di strada a San Domenico: morto un uomo Leggi anche: Tragico incidente sulla provinciale: morto un giovane, feriti due amici Altri aggiornamenti su Neve letale Incidente stradale a Varzo, auto esce di strada a San Domenico: morto un uomoLo schianto, forse a causa della neve, è avvenuto sulla strada provinciale 153. Feriti gli altri occupanti dell'auto ... novaratoday.it Auto fuori strada sotto la neve: morto un 30enne nel Vco. Cinque feritiIl Suv sfonda il guard rail e si schianta contro una casa sulla provinciale tra San Domenico e Varzo, sfondando ... msn.com