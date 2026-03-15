Il premier israeliano ha pubblicato un video sui social per smentire le voci sulla sua morte, che erano state diffuse da un comunicato dei pasdaran. Dopo la diffusione della notizia, Netanyahu ha deciso di rispondere con un messaggio ironico, chiarendo la propria condizione e mettendo fine alle speculazioni. Nel frattempo, i complottisti hanno continuato ad attaccare con affermazioni non confermate.

Benjamin Netanyahu ha pubblicato un video sui suoi profili social per smentire in modo ironico le voci diffuse dalla propaganda iraniana che lo davano per ferito in maniera grave o morto. Nel video, girato in un bar nei sobborghi di Gerusalemme, il premier prende un caffè e risponde prendendo in giro le teorie complottiste diffuse online: “Muoio dalla voglia di caffè”. Ma la video-risposta ha scatenato altre teorie del complotto: gli utenti hanno fatto le pulci a dettagli, luci ed anche a modo in cui la forza di gravità fa muovere il caffè. Netanyahu nel video dalla caffetteria “Muoio dalla voglia di caffè. Muoio dalla voglia del mio popolo. Come si comportano? Benissimo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - "Netanyahu è morto", il premier israeliano smentisce le voci con un video social ma i complottisti attaccano

Articoli correlati

Netanyahu beve un caffè e smentisce le voci sulla sua morte: il video pubblicato su FacebookIl primo ministro israeliano Netanyahu ha pubblicato un video su Facebook in risposta ai post virali, apparentemente creati con l’intelligenza...

Strage di Minab, le foto delle tombe sono un falso di Jakarta? Il dettaglio architettonico che smentisce i complottistiLa narrazione della strage delle bambine a Minab, in Iran, è finita al centro di una tempesta complottista.

Contenuti utili per approfondire Netanyahu è morto il premier israeliano...

Temi più discussi: Blog | Epstein, i processi a Netanyahu e il ricatto a Trump: ecco cosa ci sarebbe dietro l'attacco all'Iran; Netanyahu: Obiettivo dare a iraniani possibilità rovesciare regime'; Meloni sta pagando in maniera dura l'amicizia con Trump, l'intervento di Antonio Padellaro sul conflitto in Medio Oriente; Keret: Netanyahu e Trump non hanno un piano. È come un film con finale a sorpresa.

Netanyahu beve un caffè e smentisce le voci sulla sua morte: il video pubblicato su FacebookIl primo ministro israeliano Netanyahu ha pubblicato un video su Facebook in risposta ai ... msn.com

Netanyahu: segnali che Khamenei è mortoCon un potente attacco a sorpresa, abbiamo distrutto il complesso residenziale di Khamenei. Ci sono numerosi segnali che sia morto. Così il primo ministro israeliano in videomessaggio. Netanyahu spi ... rainews.it

«L'incertezza sul destino del criminale Primo Ministro sionista Netanyahu e la possibilità della sua morte o della sua fuga con la famiglia dai territori occupati rivelano la crisi e l'instabilità degli sionisti. Se questo criminale assassino di bambini è ancora vivo, co facebook

Netanyahu appare in video e ironizza sui filmati manipolati con l’intelligenza artificiale x.com