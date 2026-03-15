Netanyahu beve un caffè e smentisce le voci sulla sua morte | il video pubblicato su Facebook

Il primo ministro israeliano ha condiviso un video su Facebook per smentire le voci sulla sua morte, dopo che sui social erano circolate notizie virali create con intelligenza artificiale. Nel filmato si vede mentre beve un caffè, e questa immagine è stata usata per contrastare le false informazioni. Nessun altro dettaglio o commento è stato fornito nel video.

Il primo ministro israeliano Netanyahu ha pubblicato un video su Facebook in risposta ai post virali, apparentemente creati con l’intelligenza artificiale, dove si affermava la sua morte. In un video girato in un bar israeliano e pubblicato online domenica, Netanyahu prende un caffè con ostentata disinvoltura e si gira verso la telecamera affermando: “Dicono su internet che il primo ministro è morto? Io muoio dalla voglia di caffè”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Netanyahu beve un caffè e smentisce le voci sulla sua morte: il video pubblicato su Facebook Articoli correlati Netanyahu smentisce le fake news: “Sono vivo e bevo caffè”. Il suo post su XABBONATI A DAYITALIANEWS Il video del premier israeliano per mettere fine alle voci sulla sua morte Negli ultimi giorni sui social e su diversi siti... Aleister Black smentisce le voci sulla sua carrieraLa gestione delle storyline nella WWE si confronta con diverse sensibilità culturali a livello globale, chiedendo compromessi tra spettacolo e... Netanyahu Shows Up in Jerusalem Cafe, Dismisses Death Rumours Contenuti utili per approfondire Netanyahu beve Netanyahu beve un caffè e smentisce le voci sulla sua morte: il video pubblicato sui social network(LaPresse) Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha pubblicato un video sui social network in risposta ai post virali, apparentemente creati con l'intelligenza artificiale, dove si affermava ... msn.com VIDEO | Netanyahu: Iran mi ha ucciso? Sono vivo e bevo caffèNetanyahu - Foto di Adnkronos Benjamin Netanyahu è morto? Guardate qui. Le voci relative ... msn.com