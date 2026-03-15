Nessuna guerra | Italia ferma ma sorveglianza massima

Il Consiglio supremo di difesa ha deciso che l’Italia non prenderà parte a operazioni militari nel Golfo. La scelta arriva dopo discussioni sul ruolo del paese e si concentra sulla volontà di mantenere alta la sorveglianza senza coinvolgimenti armati. La decisione è stata comunicata ufficialmente, sottolineando l’intenzione di privilegiare strumenti diplomatici e negoziali.

Il Consiglio supremo di difesa ha stabilito che l’Italia non parteciperà a operazioni militari nel Golfo, confermando l’impegno per la via diplomatica e negoziale. Il governo Meloni e il Quirinale sono allineati su questa posizione costituzionale, pur autorizzando l’uso delle basi statunitensi per scopi tecnico-logistici nel quadro degli accordi internazionali. La decisione esclude qualsiasi coinvolgimento diretto dei nostri soldati nei combattimenti attivi nella regione del Medio Oriente. L’articolo 11 della Costituzione funge da base giuridica per questo orientamento pacifista, ribadito dal Primo Ministro durante le recenti sedute parlamentari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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