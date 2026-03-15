Nel bagno della scuola trovato biglietto con frase che incita all’odio razziale

A Siena, nel bagno di una scuola, è stato trovato un biglietto che contiene un messaggio con insulti razzisti, accompagnati da riferimenti sessuali volgari e una bestemmia. L’episodio è stato scoperto il 15 marzo 2026 e ha suscitato preoccupazione tra studenti e insegnanti, che hanno segnalato la presenza del messaggio alle autorità competenti. La scuola ha avviato le verifiche necessarie per identificare i responsabili.

Siena, 15 marzo 2026 – La scritta è brutta. Perché parla di odio razziale. Ed è accompagnata da riferimenti sessuali volgari, anche da una bestemmia. Tutto contenuto in un bigliettino che è stato trovato per caso da alcuni ragazzi in un bagno dell’Istituto ’Papini’ di Castelnuovo Berardenga. Qualche giorno fa. Un episodio che fa riflettere ma nella scuola, ormai, come in tutti gli altri contesti sociali, avvengono sempre più di frequente. Al centro la mancanza di rispetto. Il fatto ha iniziato a circolare fra le famiglie, anche se non sapevano con esattezza cosa era avvenuto. La scuola, infatti, non ha perso tempo facendo appello alla funzione rieducativa nella quale riesce a volte più della famiglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it Articoli correlati “Lista degli stupri”, elenco choc con i nomi delle studentesse trovato nel bagno della scuolaSiena, 16 gennaio 2026 – Un altro caso “lista degli stupri”, questa volta a Siena. "Non c'è posto per l'odio razziale". Mattarella celebra il Giorno della Memoria"Nella Repubblica non c'è posto per il veleno dell'odio razziale, per i germi della discriminazione, per l'antisemitismo che affiora ancora... Altri aggiornamenti su Nel bagno della scuola trovato... Temi più discussi: Nel bagno della scuola trovato biglietto con frase che incita all’odio razziale; Servizi igienici fuori uso alla scuola Pittoni di Trieste: da mesi 120 alunni con un solo bagno; Alunno con disabilità si fa male in bagno a scuola. La Corte d'Appello: senza la prova del nesso causale, la famiglia non può ottenere il risarcimento dall'istituto; Ascoli, precipita nel vuoto dal bagno del liceo Trebbiani: grave una studentessa di 14 anni. Cosa sappiamo. Topi a scuola, genitori in subbuglioLe famiglie dei bambini dell'istituto comprensivo di Bassano Romano chiedono chiarezza sugli interventi di pulizia eseguiti ... civonline.it Ascoli, precipita nel vuoto dal bagno del liceo Trebbiani: grave una studentessa di 14 anni. Cosa sappiamo.ASCOLI È caduta da una delle finestre all’ultimo piano della scuola rimanendo ferita gravemente. Sono ore di grande apprensione in ... msn.com Grande bagno di affetto anche al Teatro Europa di #aprilia con lo spettacolo #DiarioDiUnTrapezista. Prossime tappe in #toscana, il 17 #pisa, poi a #pistoia e a #livorno. facebook Pavia, rapina in villa: «Volevano la cassaforte, mi hanno picchiato e chiuso in bagno. Poi hanno detto: ora conta fino a 100...» x.com