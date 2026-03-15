Nato quasi per gioco in casa la produzione artigianale celebra il decennale | Così portiamo in tavola i liquori come li facevano i nonni

L'azienda Liquori di Romagna, situata sulle colline forlivesi di San Lorenzo in Noceto, festeggia il decimo anno di attività. Fondata quasi per gioco in casa, si dedica alla produzione artigianale di liquori, riprendendo ricette dei nonni. Durante questo decennio, ha sperimentato metodi e ricette, mantenendo viva la tradizione locale. La celebrazione del decennale segna un traguardo importante per l’impresa.

Un progetto che ha preso forma dall’amicizia tra Luca Negroni e Gianni Bertozzi e dalla loro passione per la produzione artigianale di liquori Dieci anni di attività, di sperimentazioni e soprattutto di passione per i prodotti del territorio. L’azienda Liquori di Romagna, nata sulle prime colline forlivesi a San Lorenzo in Noceto, celebra il suo decimo anniversario. Un progetto che ha preso forma dall’amicizia tra Luca Negroni e Gianni Bertozzi e dalla loro passione per la produzione artigianale di liquori. “Tutto è nato quasi per gioco, preparando liquori in casa da condividere con gli amici - raccontano Negroni e Bertozzi -. Da quelle prime prove è nato il desiderio di trasformare una passione in qualcosa di più strutturato, senza però perdere lo spirito delle origini”. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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