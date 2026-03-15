Nastasi arrestato | svelata la rete Colombia-Calabria

Roberto Nastasi è stato arrestato a Medellín, in Colombia, nell’ambito di un’indagine che ha portato alla scoperta di una rete logistica internazionale. La vicenda coinvolge collegamenti tra il Sud America e la regione Calabria, con dettagli ancora in fase di approfondimento. L’arresto fa parte di un’operazione delle forze dell’ordine italiane e colombiane.

L’arresto di Roberto Nastasi a Medellín, in Colombia, ha messo in luce una rete logistica internazionale che collega il Sud America alla Calabria. L’inchiesta Kleopatra rivela come questo broker romano sia l’anello superiore della filiera che rifornisce la cosca dei Gallace. La dinamica non si limita a un semplice spaccio locale, ma coinvolge la gestione delle spedizioni dalla Colombia verso l’Italia, con istruzioni precise per lo sdoganamento e il monitoraggio dei carichi. Mentre Nastasi è stato catturato, Cesare Antonio Arcorace rimane latitante da oltre tredici mesi, pur essendo parte integrante della stessa struttura criminale. La catena logistica tra i due emisferi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nastasi arrestato: svelata la rete Colombia-Calabria Articoli correlati Leggi anche: Arrestato Roberto Nastasi, il narcos di Tor Bella Monaca si nascondeva in Colombia Pineto, 57g di hashish: arrestato giovane pusher, svelata retePineto, spaccio tra minorenni: arrestato un giovane pusher, all'ombra una rete di distribuzione Un ragazzo è stato arrestato a Pineto, in provincia... Tutto quello che riguarda Nastasi arrestato svelata la rete... ‘Ndrangheta e narcos in Colombia, svelati i contatti tra il broker Nastasi e Arcorace all’ombra dei GallaceDall'inchiesta Kleopatra emerge un particolare sul 51enne romano catturato a Medellín: sarebbe stato (anche) nella rete dell'attuale latitante ... corrieredellacalabria.it Arrestato Roberto Nastasi, il narcos di Tor Bella Monaca si nascondeva in ColombiaSospettato di essere il punto d'incontro per camorra e ndrangheta in sud America Roberto Nastasi ha sempre vissuto in via dell'Archeologia. Dieci anni fa il trasferimento in America Latina. Ritenuto ... romatoday.it