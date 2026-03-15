Napoli Varriale | Sorpasso al Milan? Lo scontro al Maradona può essere decisivo

Enrico Varriale ha commentato la sfida tra Napoli e Milan, sottolineando che lo scontro al Maradona potrebbe essere un momento decisivo nella corsa scudetto. Il giornalista ha parlato ai microfoni di Radio Tutto Napoli, analizzando le possibili conseguenze di questa partita per entrambe le squadre. La partita si svolgerà prossimamente e il risultato potrebbe influenzare la classifica.

Enrico Varriale, noto giornalista, è stato intervistato dai microfoni di Radio Tutto Napoli. Il giornalista italiano ha voluto spendere alcune parole sui partenopei soffermandosi, però, su un possibile sorpasso al Milan di Allegri nelle prossime giornate di campionato. Ecco, di seguito, le sue parole: Il Napoli può ancora puntare al secondo posto? Può sorpassare il Milan di Allegri? "Il Milan ha qualche punto di vantaggio importante, ma l’organico del Napoli al completo è di livello molto alto. Lo scontro diretto al Maradona potrebbe essere decisivo per accorciare. In ogni caso bisogna puntare al miglior risultato possibile." LEGGI ANCHE: Fofana: giocatore rivoluzionato da quando è al Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Napoli, Varriale: “Sorpasso al Milan? Lo scontro al Maradona può essere decisivo” Articoli correlati Varriale sulla sconfitta della Juve: «Impresa del Cagliari. I bianconeri puntavano al sorpasso al Napoli, ma ora…»Calciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione... Malen trascina la Roma ma il Napoli non molla: 2-2 al Maradona e sorpasso alla JuveLa Roma consolida la zona Champions League al termine di una battaglia pirotecnica al “Maradona” che ridisegna gli equilibri dell’alta classifica. Napoli-Milan 1988: la volata scudetto più folle #SerieA #Maradona #napoli #milan #shorts #calcio Contenuti e approfondimenti su Napoli Varriale Sorpasso al Milan Lo... Argomenti discussi: Varriale: Sorpasso del Napoli sul Milan? Lo scontro diretto al Maradona potrebbe essere decisivo per... Varriale: Sorpasso del Napoli sul Milan? Lo scontro diretto al Maradona potrebbe essere decisivo per accorciareEnrico Varriale, giornalista, è stato intervistato da Radio Tutto Napoli. Il Napoli può ancora puntare al secondo posto? Il Milan ha qualche punto di vantaggio importante, ... milannews.it Varriale: Tanti recuperi importanti e rimpianti per quello che poteva essere con loroIl giornalista Enrico Varriale ha commentato sul proprio account X la vittoria del Napoli contro il Torino nell'anticipo della 28esima giornata di Serie A: Tre punti per consolidare ... tuttonapoli.net