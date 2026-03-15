Napoli pazza idea 86 punti | buona la prima delle ultime 10 finali

Il Napoli ha ottenuto una vittoria importante contro un avversario diretto, portandosi a 86 punti in classifica. La partita si è conclusa con un risultato che permette ai partenopei di mantenere il secondo posto e di affrontare le ultime dieci finali con maggior fiducia. La sfida si è giocata il 15 marzo 2026 e ha visto i padroni di casa conquistare i tre punti nel finale.

Napoli, 15 marzo 2026 – Nel calcio la vittoria vale sempre tre punti, ma per un comune sentire più o meno condivisibile, quasi una visione distorta del tempo, i successi che arrivano nel finale del campionato hanno un peso ben maggiore. Non a caso, fin dalle prime battute della primavera in poi le varie squadre, a seconda dei rispettivi obiettivi, cominciano a stilare delle griglie ipotetiche (e spesso ottimistiche) sul fatturato da raccogliere nella coda del torneo. Decenni fa una vecchia gloria della panchina come Renzo Ulivieri avrebbe parlato di 'torneo dei bar': chissà oggi Antonio Conte come la chiama la pazza idea del Napoli di fare 30 (e lode) nelle ultime 10 partite di campionato, impresa avviata al meglio battendo il Lecce, seppur con qualche patema d'animo di troppo di mezzo rispetto alle attese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Napoli, pazza idea 86 punti: buona la prima delle ultime 10 finali Articoli correlati Napoli, fattore Conte: 10 punti d’oro con i gol nei minuti finaliLa resilienza della squadra azzurra si traduce in numeri impressionanti: senza le reti in extremis, la stagione si trasformerebbe in un dramma... Leggi anche: Inter, prove da prima della classe. Fatta per Mlacic e pazza idea Perisic Altri aggiornamenti su Napoli pazza idea 86 punti buona la... Napoli, pazza idea ADL: vuole riportarlo a casaIl Napoli continua a cercare in sede di mercato i profili perfetti da consegnare a Conte per completare questa campagna acquisti da sogno. Ed ora il club di De Laurentiis sta valutando la pazza idea ... calciomercato.it Napoli, ora pazza idea scudetto: il calendario sorride agli azzurri e al MilanSognare non costa nulla. E allora il passaggio a vuoto dell’Inter capolista nel derby di domenica sera apre la porta agli scenari più imprevedibili per questo finale di campionato. ilmattino.it