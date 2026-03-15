Napoli-Lecce il commento di De Bruyne gasa i tifosi | avete letto cosa ha scritto?

Dopo la partita tra Napoli e Lecce, il commento di De Bruyne ha attirato l’attenzione dei tifosi. La vittoria del Napoli al stadio Diego Armando Maradona ha scatenato entusiasmo tra i supporter, soprattutto sui social network. Nei giorni successivi, è stato condiviso un messaggio di De Bruyne che ha suscitato commenti e reazioni tra gli appassionati.

La vittoria del Napoli contro il Lecce ha acceso l’entusiasmo dei tifosi azzurri anche sui social. Dopo il match giocato allo stadio Diego Armando Maradona, è arrivato un messaggio che non è passato inosservato. A pubblicarlo è stato Kevin De Bruyne, che con poche parole ha commentato il successo del Napoli. Il centrocampista belga ha condiviso uno scatto della partita e una frase che ha rapidamente fatto il giro della rete. Un messaggio diretto che molti sostenitori del club hanno interpretato come una risposta alle polemiche della serata. Il messaggio social di De Bruyne dopo Napoli-Lecce. Dopo la partita tra Napoli e Lecce, Kevin De Bruyne ha pubblicato sui social una foto che lo ritrae in campo con la maglia azzurra. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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