Napoli la rimonta dei campioni | De Bruyne e McTominay cambiano la stagione

Napoli ha ottenuto la diciottesima vittoria della stagione battendo il Lecce. Durante la partita, De Bruyne e McTominay hanno segnato gol decisivi che hanno influenzato l’andamento del match. La squadra ha mostrato una forte reazione dopo alcune prestazioni precedenti e ora si trova in una posizione di rilievo nella classifica. La partita si è conclusa con il risultato di 2-1.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La vittoria sul Lecce non è solo la diciottesima della stagione. È molto di più. È una linea di confine tra il Napoli delle occasioni perdute e quello che può ancora cambiare il finale del campionato. Come scrive Antonio Corbo su Repubblica Napoli, il successo del Maradona racconta due partite diverse e soprattutto il peso determinante dei grandi campioni. Secondo Antonio Corbo su Repubblica Napoli, il primo tempo è stato uno dei momenti più difficili della stagione azzurra. Il Lecce di Di Francesco ha dominato con organizzazione, intensità e pressing, approfittando delle difficoltà del Napoli soprattutto a centrocampo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli, la rimonta dei campioni: De Bruyne e McTominay cambiano la stagione Articoli correlati Leggi anche: Napoli in rimonta sul Lecce: Hojlund e Politano firmano il 2-1, Conte vola con De Bruyne e McTominay Leggi anche: Napoli, Anguissa verso la convocazione per il Torino: da valutare le condizioni di De Bruyne, mentre McTominay… Approfondimenti e contenuti su Napoli la rimonta dei campioni De... Temi più discussi: Serie A, Napoli-Lecce 2-1: Conte la rimonta nella ripresa; Napoli torna a sognare lo scudetto dopo il derby; Il Napoli batte il Lecce in rimonta: gol di Hojlund e Politano; Napoli-Lecce 2-1, gli azzurri vincono in rimonta. Tuttosport, Napoli in rimonta sul Lecce: McTominay e De Bruyne protagonistiIl Napoli conquista una rimonta spettacolare sul Lecce al Maradona, con i big azzurri protagonisti. Secondo Tuttosport, la squadra ha avuto bisogno della classe di McTominay e De Bruyne nel secondo ... mondonapoli.it Il Napoli vince in rimonta contro il LecceIl Napoli vince in rimonta contro il Lecce grazie a una ripresa dominante. Decisivi gli ingressi di De Bruyne e i gol di Hojlund e Politano. stylo24.it Entrano De Bruyne e McTominay, e si sveglia Politano. Napoli sempre più in Champions (aspettiamo solo il "Conte resta") 2-1 al Lecce in rimonta dopo un primo tempo di sofferenza. Poi, i cambi. Conte nel pre-partita ha squadernato il tema del futuro. Il Napoli facebook Napoli-Lecce, Conte: "McTominay e De Bruyne devono ritrovare ritmo, io devo fare scelte" #SkySport #SkySerieA x.com