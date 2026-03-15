A Napoli si sta avvicinando il momento cruciale per il referendum sulla giustizia, con diversi esponenti politici che si sono mobilitati per sostenere le proprie posizioni. La città è al centro di un’intensa attività di comizi e incontri pubblici, mentre i protagonisti del panorama politico si confrontano direttamente con i cittadini in vista del voto finale. La campagna si intensifica negli ultimi giorni prima della chiusura delle urne.

Il rush finale a Napoli: i big della politica scendono in campo. La città di Napoli si prepara ad accogliere l’ultimo slancio della campagna referendaria sulla giustizia. Tra il 15 e il 18 marzo, leader nazionali come Schlein, Nordio, Conte e Bersani varcheranno la città per sostenere le ragioni del “no. Mentre il fronte del sì resta silenzioso nelle fonti disponibili, il no organizza una sfilata di personalità di alto profilo. L’evento conclusivo previsto per domani vedrà al Teatro Diana un confronto diretto tra procuratori e amministratori locali. Nicola Gratteri e Aldo Policastro, voci forti contro la riforma, saranno affiancati dal sindaco Gaetano Manfredi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli in fiamme: i big della politica scendono in campo

Articoli correlati

Riforma della giustizia, i magistrati scendono in campo: "Ecco perché votare no"Appuntamento a Santa Sofia in vista del voto del 22 e 23 marzo per un dialogo aperto con la cittadinanza per approfondire i temi del quesito Sabato...

Referendum 2026: Nordio e Palamara scendono in campoLa primavera del 2026 si apre con un calendario elettorale denso e carico di implicazioni per il sistema giudiziario italiano, segnato dall’arrivo...

Incendio a Napoli, maxi rogo a Ponticelli: a fuoco un capannone

Aggiornamenti e notizie su Napoli in fiamme i big della politica...

Temi più discussi: Napoli, fuoco, sassi e spranghe: baby gang terrorizza Santa Maria degli Angeli e Chiaia; Incendio al mercato di Fuorigrotta: Fiamme alte 30 metri |VIDEO; Incendio a Napoli, fiamme vicino al mercato rionale di Fuorigrotta: enorme colonna di fumo; Incendio a Fuorigrotta, sospeso il mercato di via Metastasio.

Napoli, in fiamme il teatro Sannazzaro: crollata la cupola. Tra le ipotesi un cortocircuito ma non si esclude il doloIl teatro Sannazzaro che a Napoli si trova a via Chiaia nel cuore della città, è andato in fiamme. Il rogo ha distrutto la cupola dell’auditorium che è crollata sulla platea. Danni anche ai palazzi ... blitzquotidiano.it

In fiamme il teatro Sannazaro a Napoli, la cupola è danneggiata. Danni ingenti, la struttura è compromessaIncendio nel cuore di Napoli, in via Chaia, al teatro Sannazaro. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, con le fiamme che hanno raggiunto la cupola del teatro, che è collassata sulla platea. huffingtonpost.it

Napoli, vittoria pesante ma interrogativi aperti: il paradosso della stagione di Conte di Nicola Luongo Il Napoli batte il Lecce con sofferenza e porta a casa tre punti pesanti. Vittoria di misura, sporca, conquistata più con i nervi che con la qualità. Una partita che facebook