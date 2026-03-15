Napoli è la vittoria dei campioni

Nel secondo tempo, i giocatori di Conte sono entrati in campo e hanno cambiato l’andamento della partita. Il Napoli, guidato da questi campioni, ha poi battuto il Lecce di Di Francesco. La partita si è conclusa con una vittoria per gli azzurri, che hanno ottenuto i tre punti. La sfida si è svolta allo stadio, davanti a un pubblico presente.

Il Napoli batte il Lecce di Di Francesco con l’ingresso nella ripresa di McTominay e De Bruyne che danno la svolta decisiva al match. Una vittoria che blinda il posto Champions per la squadra di Antonio Conte. I campioni fanno la differenza. Sempre. Quando sei in difficoltà e ti puoi permettere il lusso di estrarre dal mazzo due assi, tutto diventa più facile. Hai la possibilità di cambiare il senso di una partita in un secondo. Conte era in enorme sofferenza, il Lecce aveva in mano il gioco. Era partito fortissimo, aveva trovato il vantaggio e, grazie al pressing feroce ordinato da Di Francesco, non permetteva al Napoli di costruire una sola azione. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Napoli, è la vittoria dei campioni Articoli correlati Braida: “Avevo il Milan nel destino. Il ricordo più bello la vittoria della coppa dei campioni a Barcellona”A quarant'anni di distanza da quel 20 febbraio 1986, giorno in cui il Milan venne rilevato da Silvio Berlusconi, si torna a rivivere una delle pagine... Leggi anche: Napoli, la rimonta dei campioni: De Bruyne e McTominay cambiano la stagione PSV-Napoli, la doppietta di Man Aggiornamenti e notizie su Napoli è la vittoria dei campioni Temi più discussi: Napoli-Torino 2-1, la festa dell'orgoglio e si rivedono le stelle; Napoli, che vittoria di squadra! - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; Insigne: La mia vittoria è stata giocare 12 anni nel Napoli. Vergara può essere il mio erede; Napoli. Il Murales di Maradona protagonista della vittoria alla seconda edizione del ‘Nafafe’. Napoli-Lecce: 2-1, Hojlund e Politano ribaltano il match! Vittoria preziosaNapoli-Lecce, diretta live 29° giornata di Serie A: formazioni ufficiali, risultato e marcatori aggiornati su AreaNapoli.it. areanapoli.it Napoli-Lecce 2-1: video, gol e highlightsIl Napoli trova la terza vittoria consecutiva e ritrova McTominay e De Bruyne, che cambiano il volto alla squadra con il loro ingresso nella ripresa. La squadra di Conte parte malissimo e va sotto dop ... sport.sky.it Il calciatore brasiliano del Napoli ha parlato ai microfoni di Radio Crc dopo la vittoria contro il Lecce: "Sono stato accolto benissimo e questo mi aiuta ad esprimermi al meglio". facebook Inter, due danni. Manganiellata Napoli a reazione. Politano extralusso Cesc e Gasp al tie-break La Juve è quarta: il timbro di Boga Questa la prima pagina del Corriere dello Sport di domenica 15 marzo x.com