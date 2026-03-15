A Hollywood si è concluso il festival LA, Italia 2026, con una celebrazione dedicata alla cultura napoletana. Durante l’evento, è stata presentata una canzone che chiede all’UNESCO di riconoscere il patrimonio di Napoli. La manifestazione ha coinvolto artisti e partecipanti provenienti dall’Italia e dagli Stati Uniti, sottolineando il legame tra la città e l’industria cinematografica.

Il festival LA, Italia 2026 ha chiuso a Hollywood con una celebrazione esplicita della cultura partenopea. La giornata conclusiva ha messo in risalto la tradizione musicale di Napoli e il suo patrimonio storico millenario. Proiezioni cinematografiche e concerti hanno unito registi italiani e star internazionali in un dialogo creativo tra due grandi industrie audiovisive. La Canzone Napoletana come Bene Culturale Globale. L’attenzione si è concentrata sulla canzone napoletana, definita dalla compositrice premio Oscar Diane Warren come un patrimonio che merita l’inserimento nella lista dell’Unesco. Questa valutazione eleva lo status del genere musicale oltre i confini regionali, trasformando una tradizione locale in un bene immateriale di valore universale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli a Hollywood: la canzone chiede l’Unesco

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