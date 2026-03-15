Nairobi è devastata dalle alluvioni

Nairobi è stata colpita da forti alluvioni che hanno provocato la morte di 33 persone e hanno causato danni a diverse aree della città. Le piogge abbondanti hanno provocato allagamenti estesi, danneggiando strade, edifici e infrastrutture. I soccorritori sono intervenuti per aiutare le persone rimaste bloccate e per gestire le emergenze in diverse zone. La situazione rimane critica in molte parti della capitale.

Negli ultimi giorni in Kenya le alluvioni provocate da giorni di pioggia intensa iniziati venerdì 6 marzo hanno continuato a causare morti e danni molto gravi. L’enorme quantità di acqua caduta ha fatto esondare fiumi, allagato edifici, inondato le strade, danneggiato le linee elettriche e provocato la morte di 62 persone (20 in più rispetto al bilancio di settimana scorsa, che era di 42 morti). La situazione più grave è a Nairobi, la capitale, dove sono morte 33 persone. Nelle ultime ore alcune persone sono state salvate dalle case allagate e dai veicoli bloccati in mezzo alle strade e sommersi dall’acqua. Molte scuole sono state allagate e diverse strade e ferrovie sono state chiuse, dopo che la pioggia ha danneggiato alcuni ponti nella capitale. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Nairobi è devastata dalle alluvioni Articoli correlati Siria, a Homs la moschea devastata dalle esplosioni: almeno 8 mortiSangue sui tappeti della moschea, fori nei muri, finestre in frantumi e danni causati dal fuoco a Homs dopo che le epslosioni nell’edificio durante... Leggi anche: Petizione per via Lavaiano: "Devastata dalle buche. Mille firme entro lunedì