L’Ozone Sea Trio apre la stagione musicale a Teramo con un concerto che segna il ritorno della musica da camera nella città. La XXXIII edizione della Stagione Concertistica 2026, promossa dall’Associazione Benedetto Marcello, vede protagonista la formazione statunitense che porta in Abruzzo un repertorio di musica classica. L’evento si svolge in un contesto che raccoglie appassionati e appassionate di musica.

La musica da camera torna a Terni, o meglio a Teramo, con la XXXIII Stagione Concertistica 2026 dell’Associazione Benedetto Marcello. Domenica 15 marzo alle 17:30, presso l’Auditorium Santa Maria a Bitetto, esordisce l’Ozone Sea Trio con il programma Dall’altro lato dell’oceano. Questa iniziativa segna l’inizio di sei appuntamenti che porteranno note e ritmi americani nel cuore dell’Abruzzo. Il trio, formato da Sofia Battini, Andrea Bassi ed Eleonora Pitis, propone un viaggio sonoro che attraversa la musica contemporanea statunitense. Le pagine selezionate mettono in dialogo mondi diversi, bilanciando classicità e modernità. Si tratta di una formazione attiva dal 2023 che ha già ottenuto riconoscimenti significativi in concorsi nazionali e internazionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Musica USA in Abruzzo: l’Ozone Sea Trio apre la stagione

Articoli correlati

Musica da camera al Politeama: il Trio Hèrmes in concerto per l’Associazione Siciliana Amici della MusicaUn itinerario tra ragione e sentimento, equilibrio formale e tensione espressiva: è questo il filo conduttore del concerto per l’Associazione...

Claudia Bombardella Trio apre la rassegna DiVociDiDonne al Circolo AuroraIl Circolo Culturale Arci Aurora di Piazza Sant’Agostino, in collaborazione con l’Associazione Culturale Musicanti Del Piccolo Borgo ETS e la...