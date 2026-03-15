Musica nelle corsie | studenti del Lombardi curano con l’arte

Il 15 marzo 2026, nel Policlinico Federico II di Napoli, alcuni studenti del Lombardi hanno portato la musica nelle corsie per aiutare le pazienti oncologiche. Sono loro a curare con l’arte, offrendo momenti di sollievo attraverso le note. La loro iniziativa mira a rendere più umani i percorsi di cura all’interno dell’ospedale, portando la musica tra i reparti.

Il 15 marzo 2026, nel Policlinico Federico II di Napoli, la musica diventa strumento di cura per le pazienti oncologiche. Studenti del Liceo Musicale Alessandro Lombardi di Airola hanno trasformato le corsie in spazi di speranza durante la Festa della Donna. L’iniziativa, promossa dall’associazione Oltre il Rosa. La Forza della Vita APS, ha unito arte e assistenza sanitaria. Giovani musicisti si sono esibiti nei reparti di Oncoematologia, portando sollievo emotivo alle donne operate al seno. La scuola come presidio di umanità. Il progetto educativo dell’Istituto di Istruzione Superiore Alessandro Lombardi va oltre l’insegnamento tecnico dello strumento musicale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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