Musica emergente episodio 10 Caspio | Cantiamo la nostalgia per un futuro che non è mai arrivato VIDEO

Nell’ultima puntata di “Musica emergente” sono intervenuti i Caspio, una band alternative rock formata da quattro membri: Giorgio Di Gregorio, Enrico Muccin, Riccardo Roschetti e Nicolas Morassutto. La loro esibizione ha portato sul palco un brano intitolato “Cantiamo la nostalgia per un futuro che non è mai arrivato”. La puntata si è concentrata sulla loro musica e sulla loro proposta artistica.

L'ultima puntata della serie sulla band alternative rock composta da Giorgio Di Gregorio, Enrico Muccin, Riccardo Roschetti e Nicolas Morassutto I protagonisti della decima e ultima puntata di “Musica emergente” sono i Caspio, band alternative rock composta da Giorgio Di Gregorio, Enrico Muccin, Riccardo Roschetti e Nicolas Morassutto. Il loro sound va a ripescare negli anni '90 alla ricerca di una nostalgia generazionale per un periodo in cui il futuro sembrava ancora una promessa e forse alla fine non è mai arrivato come lo avrebbero voluto. Hanno da poco pubblicato il secondo album “Cosa resterà di noi”, un lavoro diretto e ruvido che cattura l’energia live e guarda ai primi anni Duemila. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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