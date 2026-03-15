Musica e teatro intrattenimento per tutti

A Empolese Valdelsa oggi è possibile scegliere tra musica e teatro, con eventi programmati in diverse location della zona. Alle 17, ci saranno spettacoli aperti al pubblico, offrendo intrattenimento per tutti i gusti. Le iniziative si svolgono a poca distanza tra loro, permettendo di partecipare facilmente a entrambe le attività senza spostamenti eccessivi.

EMPOLESE VALDELSA Teatro o musica, a distanza di pochi chilometri oggi ce n’è per tutti i gusti. Alle 17.15 al Teatro Shalom di Empoli va infatti in scena lo spettacolo " Smanie per la villeggiatura " (nella foto una scena) di Goldoni per la regia di Stefano Artissunch, una produzione Danila Celani per Synergie Arte Teatro. La commedia narra i preparativi per la partenza in campagna di due famiglie: quella di Leonardo, con la sorella Vittoria e quella di Filippo con la figlia Giacinta. Leonardo ama Giacinta, ma al momento della partenza, Filippo, distrattamente, invita nella carrozza della figlia un altro giovane, anch’egli innamorato di Giacinta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Musica e teatro, intrattenimento per tutti Articoli correlati Leggi anche: Programmi TV giovedì 25 dicembre 2025: intrattenimento, musica e film Natale a Catania 2026, musica, teatro e tradizioni fino all’Epifania: tutti gli appuntamentiL’avvio del 2026 accompagna cittadini e visitatori fino all’Epifania con un ricco calendario di eventi inseriti nel programma “Natale a Catania”,... QUESTA SERA CI VEDETE IN TV SU RAI 1 AD AFFARI TUOI! Approfondimenti e contenuti su Musica e teatro intrattenimento per... Temi più discussi: Cagliari dal Vivo, bando 2026 per continuare a promuovere lo spettacolo e la cultura in città; Musica e teatro, intrattenimento per tutti; Weekend tra fede, arte, musica e teatro: ecco gli appuntamenti da non perdere; ‘Twice Upon’, arriva lo spettacolo pensato per avvicinare i bambini alla musica. Weekend a Catania: Monet, teatro e spettacoli in cittàMostre, teatro, musica ed escursioni: tutti gli eventi del weekend a Catania e provincia tra arte, spettacoli e iniziative culturali. catania.liveuniversity.it Jannacci, duo jazz con Moretto: Musica e teatro, sempre sul palcoGran finale stasera alle 21 per la stagione teatrale dell’Auditorium Pina Renzi di Morciano. A chiudere in bellezza sarà ... msn.com Musica, emozioni e tanti ospiti vi aspettano con Sal Da Vinci e #StaseraCheSera Appuntamento su #Canale5 e Mediaset Infinity! facebook Musica pop, fuochi d’artificio, cascate d’argento. Lo spot per la app dei Musei statali è una sfida vincente al kitsch x.com