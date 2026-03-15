Museo Burel | 5 numeri del Giornaletto clandestino dal 21

Il Museo Burel di Belluno ha avviato un nuovo progetto chiamato Giornaletto clandestino, che consiste nella pubblicazione di un quotidiano con cinque numeri a partire dal 21. La realtà museale si apre così a un'iniziativa editoriale che coinvolge la produzione di contenuti scritti, portando l'attenzione su questa forma di espressione. La serie di numeri è stata lanciata recentemente e continuerà nel prossimo futuro.

Il Museo Burel di Belluno trasforma le sue mura in un rifugio della parola con il lancio del progetto editoriale Giornaletto clandestino. L’iniziativa, curata da Daniela Zangrando, prevede cinque numeri pubblicati tra marzo e giugno 2026, ispirandosi alla memoria storica dei fogli antifascisti. La prima uscita è fissata per sabato 21 marzo alle ore 10:00. In un periodo segnato dalla sovrabbondanza visiva e dalla frenesia digitale, lo spazio espositivo di via Mezzaterra sceglie la via opposta: quella del silenzio attivo e della cura meticolosa. Non si tratta di una mostra tradizionale con quadri o installazioni, ma di un cambiamento radicale nella funzione dell’istituzione culturale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Museo Burel: 5 numeri del Giornaletto clandestino dal 21 Articoli correlati I progetti dell’articolo 21 . Museo della cava di Gioia bocciato dal ComuneLa giunta boccia il progetto ‘Museo delle Cave di Carrara’ presentato dalle società concessionarie Marmi Carrara Gioia, Cooperativa Cavatori di Gioia... Brassense e KA al Museo del Saxofono di Maccarese: due concerti il 21 e 22 febbraioDue appuntamenti consecutivi che raccontano, da prospettive diverse ma complementari, la vitalità della musica dal vivo contemporanea Fiumicino, 13...