Matteo Lepore ha utilizzato una piattaforma digitale per comunicare le decisioni amministrative riguardanti il progetto Futura, il nuovo Museo dei bambini che sorgerà al Pilastro a Bologna. Il museo avrà una superficie di 740 metri quadrati e sarà realizzato interamente in legno, evitando l’uso di cemento. La presentazione delle informazioni è avvenuta online, senza conferenze pubbliche o incontri in presenza.

Matteo Lepore ha scelto la piattaforma digitale per chiarire le posizioni amministrative sul progetto Futura, il futuro Museo dei bambini previsto al Pilastro a Bologna. La prima puntata del nuovo formato Dillo al sindaco, andato in onda su YouTube nella mattinata di domenica 15 marzo 2026, è stata dedicata specificamente alla struttura contestata e alle accuse mosse dagli attivisti. Il primo cittadino ha affrontato direttamente le narrazioni circolanti, precisando che l’edificio non sarà un massiccio di cemento ma una struttura in legno e vetro con una pianta di 740 metri quadrati. L’amministrazione sottolinea che l’opera sarà gratuita e che il piazzale adiacente verrà trasformato in prato, sostituendo la pavimentazione esistente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Museo bambini: 740 mq di legno, non cemento

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