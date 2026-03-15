Museo bambini | 740 mq di legno non cemento
Matteo Lepore ha utilizzato una piattaforma digitale per comunicare le decisioni amministrative riguardanti il progetto Futura, il nuovo Museo dei bambini che sorgerà al Pilastro a Bologna. Il museo avrà una superficie di 740 metri quadrati e sarà realizzato interamente in legno, evitando l’uso di cemento. La presentazione delle informazioni è avvenuta online, senza conferenze pubbliche o incontri in presenza.
Matteo Lepore ha scelto la piattaforma digitale per chiarire le posizioni amministrative sul progetto Futura, il futuro Museo dei bambini previsto al Pilastro a Bologna. La prima puntata del nuovo formato Dillo al sindaco, andato in onda su YouTube nella mattinata di domenica 15 marzo 2026, è stata dedicata specificamente alla struttura contestata e alle accuse mosse dagli attivisti. Il primo cittadino ha affrontato direttamente le narrazioni circolanti, precisando che l’edificio non sarà un massiccio di cemento ma una struttura in legno e vetro con una pianta di 740 metri quadrati. L’amministrazione sottolinea che l’opera sarà gratuita e che il piazzale adiacente verrà trasformato in prato, sostituendo la pavimentazione esistente. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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