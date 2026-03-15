A Napoli è stato realizzato un murales per celebrare gli 11 anni di Noemi, la bambina sopravvissuta a un’agguato. L’opera è visibile nella zona dove si è verificato l’attentato e rappresenta un omaggio alla giovane. La festa di compleanno di Noemi ha attirato l’attenzione di residenti e passanti, che hanno osservato l’immagine dipinta sulla parete.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. L’iniziativa, dal titolo “Coloriamo la Vita”, ha chiamato a raccolta cittadini, studenti e autorità civili e militari in un momento di grande significato. L’atmosfera era carica di emozioni, con un simbolico abbraccio alla piccola Noemi e alla sua famiglia, che ha ricevuto il sostegno della comunità in un giorno così speciale. L’opera è stata realizzata dall’artista Giulia Noeyes e trae ispirazione da un disegno creato da Noemi stessa, che ha avuto l’onore di firmare il murales. Durante l’evento, le dolci note dell’orchestra e del coro del Liceo Classico Vittorio Emanuele II, insieme agli studenti delle scuole locali, hanno accompagnato il momento, rendendolo ancora più indimenticabile. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Murales a Napoli per Noemi: la bambina sopravvissuta all’agguato festeggia 11 anni.

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