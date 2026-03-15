Muore per una malattia fulminante il marito suona al funerale la loro canzone | Ci ha sempre dato forza

Durante il funerale di Mariana Morgado Dietrich, deceduta a 36 anni per una malattia improvvisa, il marito Daniel Toledo ha preso la chitarra e ha interpretato la loro canzone preferita. Le sue note hanno accompagnato la cerimonia, mentre il marito ha cantato in segno di ricordo e affetto. La cerimonia si è svolta in un clima di commozione e intimità.

Durante il funerale della moglie Mariana Morgado Dietrich, morta a 36 anni per una malattia fulminante, Daniel Toledo ha cantato e suonato la loro canzone. Il momento è stato ripreso in un video, diventato virale sui social. "Il modo migliore per manifestarle il mio amore", ha raccontato l'uomo. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Investita all’asilo, oggi Lavinia compie 9 anni: “Durante il processo lei ci ha dato la forza”Oggi è il compleanno di Lavinia, la bimba investita mentre si trovava all’asilo a Velletri nell’agosto del 2018. Leggi anche: Faccetta Nera al Luna Park di Genova. Il giostraio: “È solo una canzone”. La replica: “No, il fascismo è reato” Approfondimenti e contenuti su Muore per una malattia fulminante il... Temi più discussi: Muore a 34 anni stroncata da una breve malattia, lo strazio di famiglia e amici: Lascerai per sempre un vuoto immenso; Tragedia a Cagliari: Alberto Zuddas muore per una malattia, la madre non regge il dolore e si spegne qualche ora dopo; Muore a 36 anni per una malattia fulminante e il marito canta in portoghese al funerale, il video fa il giro del mondo: Così mi sento meno solo; Zanica, muore a 29 anni: Alessia lascia il marito e un bimbo piccolo. Mariana muore a 36 anni per una malattia fulminante, il marito canta e suona la chitarra al funerale: «Era la nostra canzone»Una encefalite ha stroncato la vita di Mariana, a soli 36 anni. La giovane mamma è morta in appena un mese. Insieme a lei muore anche un pezzo di cuore del marito Daniel, che ha ... leggo.it Muore in Toscana per una malattia. Laurea ad honorem in Giurisprudenza per Luana Di Filippo, originaria di MontesanoMuore a 29 anni per un male incurabile, laurea ad honorem dall’Università di Pisa per Luana Di Filippo, originaria di Montesano sulla Marcellana. La giovane è venuta a mancare nei mesi scorsi, dopo un ... ondanews.it La Juventus Next Gen non muore mai Puczka e Anghelè per la doppia reazione contro il Forlì LA CRONACA COMPLETA NEL PRIMO COMMENTO facebook Cerca di spegnere l'incendio in casa e muore x.com