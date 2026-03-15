Muore a 18 anni nello schianto in scooter | imprenditore a giudizio

Un imprenditore di Calvi Risorta è stato chiamato a comparire davanti al giudice in relazione alla morte di un ragazzo di 18 anni, deceduto in seguito a un incidente sulla SS7 Appia tra Pastorano e Vitulazio nella notte tra l’8 e il 9 luglio 2023. La vicenda riguarda lo schianto di uno scooter in cui ha perso la vita il giovane.

Il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha disposto il processo a carico di Giovanni De Vita, 64 anni, residente a Calvi Risorta. L’uomo è accusato di aver causato l’incidente che costò la vita al ragazzo e provocò gravi ferite a un’altra persona che viaggiava con lui sullo scooter. In base alla ricostruzione effettuata dai carabinieri, De Vita - da ritenersi innocente fino a sentenza definitiva - si trovava alla guida della sua BMW X5 e avrebbe iniziato a muoversi dal margine destro della carreggiata, dove il veicolo era fermo, immettendosi nella corsia di marcia in direzione Capua. Proprio in quell’istante sopraggiungeva il TMAX guidato da Antonio Lubrano. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Articoli correlati

Montevarchi, tragedia sulla Chiantigiana: Giacomo Arrighetti muore a 17 anni nello schianto scooter-autoChi era Giacomo Arrighetti e cosa è successo sulla Chiantigiana Una giovane vita spezzata in pochi secondi.

Cremona schianto contro un’auto: Davide Barbieri muore in moto a 18 anniCremona, 23 febbraio 2026 - Un ragazzo di 18 anni, Davide Barbieri, è morto in ospedale per le conseguenze di un incidente stradale avvenuto poco...

How to Stay Persistent When Success Feels Too Far Away | 3 Hours of Expert Insights

Tutti gli aggiornamenti su Muore a 18 anni nello schianto in...

Temi più discussi: Tragedia in via Maddalena. Travolto sul ciglio della strada muore un ragazzo di 18 anni; Filippo Dalla Venezia muore a 18 anni, lutto nel rugby veneto. Studiava al Gramsci di Mestre; Alice Mordenti ricorda Luigi Nativi, il tiktoker morto a 18 anni: Volevo starti accanto, cause ancora ignote; Incidente stradale a Roma, 19enne perde il controllo della moto e muore.

Luigi Nativi muore a 18 anni choc su TikTok e socialLuigi Nativi, la morte choc a 18 anni: il ricordo del tiktoker e il legame speciale con Alice Mordenti La comunità dei social media italiani è stat ... assodigitale.it

Tragedia nel mondo di TikTok: morto a soli 18 anni un influencer italiano, dolore devastante per tuttiAveva solo 18 anni, era un volto amatissimo di TikTok, ma è venuto a mancare lasciando tutti nello sgomento: ecco cosa è successo. donnapop.it

Dramma a Napoli, ha un malore mentre è sullo scooter e muore poco dopo facebook

Cerca di spegnere l'incendio in casa e muore x.com