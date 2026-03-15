Movida a Roma dopo i controlli della polizia chiude l' Opus Club al Flaminio

Dopo i controlli della polizia, l'Opus Club al Flaminio a Roma ha subito una chiusura temporanea. Durante le verifiche sono state riscontrate irregolarità nelle misure di sicurezza e condizioni igieniche dei bagni risultate pessime. Questa misura si aggiunge alle recenti chiusure di altri locali frequentati dalla movida romana.

Irregolarità nelle misure di sicurezza e pessime condizioni igieniche dei bagni. Nuova chiusura eccellente tra i locali della movida di Roma. Gli agenti della divisione amministrativa della Questura, in seguito a un controllo effettuato il 14 marzo, hanno chiuso l’Opus Club di via Giuseppe Sacconi, al Flaminio. Gli agenti hanno riscontrato la violazione delle norme sui luoghi di lavoro e problemi con le misure di sicurezza. Secondo quanto appreso da RomaToday, sono state riscontrate criticità anche per quanto riguarda i servizi igienici. Solo poche settimane fa raccontavamo dell’allarme arrivato dai residenti del quartiere Flaminio, esasperati dalla movida notturna. 🔗 Leggi su Romatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Piazze e luoghi della movida al setaccio: controlli della polizia nel centro di Bari Il Questore chiude una sala scommesse. Provvedimento dopo i controlli della poliziaAREZZO Il Questore di Arezzo ha disposto la sospensione immediata, per la durata di trenta giorni, della licenza di pubblica sicurezza di una sala... Tutto quello che riguarda Opus Club Argomenti discussi: Flaminio, sigilli all’Opus Club di via Sacconi; Opus Club, chiusa la discoteca del Flaminio: sovraffollamento, due uscite di sicurezza ostruite, scarsa igiene.