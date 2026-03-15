Motta San Damiano | 3 ladri con ascia picchiano il padrone

Nella notte tra il 13 e il 14 marzo 2026, a Motta San Damiano, frazione di Pavia, tre uomini armati di ascia sono entrati in una villa alle 23:00, aggredendo il proprietario. I ladri hanno picchiato il padrone di casa durante il colpo, che si è protratto per alcuni minuti prima di fuggire con un bottino non ancora stimato. La scena si è svolta senza che nessuno intervenisse.

Una notte di terrore si è abbattuta su Motta San Damiano, una frazione alla periferia di Pavia, dove tre intrusi armati hanno irrotto in una villa alle 23:00 del 13 marzo 2026. La vittima, Walter Piacentini, un artigiano di 62 anni, è stata aggredita brutalmente dopo che i malviventi hanno scoperto la cassaforte vuota, venendo poi rinchiusa nel bagno con l’ordine di attendere almeno 100 secondi prima di uscire. L’uomo è riuscito a fuggire attraverso la finestra del servizio igienico e ha chiamato in soccorso un vicino di casa, mentre le indagini sono state affidate al commissario Andrea Lenoci. L’episodio non è stato solo un furto fallito, ma un atto di violenza gratuita scatenato dalla frustrazione dei ladri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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