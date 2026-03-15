Nelle vicinanze della foce dell’Arno, il corpo di Alessandro Ostuni è stato trovato senza vita dopo quattro ore di ricerche da parte dei soccorritori. L’ingegnere, coinvolto in un incidente con la moto, era scomparso prima del ritrovamento. Le operazioni di soccorso sono durate diverse ore prima di individuare il suo corpo nel fosso. La polizia sta indagando sulla vicenda.

Nelle vicinanze della foce dell’Arno, il corpo di Alessandro Ostuni è stato rinvenuto senza vita dopo quattro ore di ricerche intense. L’ingegnere di 58 anni, residente a Empoli e titolare della Licon S.t.p.r.l., era caduto con la sua moto da cross nel rio Sant’Ansano, trascinato dalla corrente ingrossata dalle piogge pomeridiane. L’evento si è verificato lungo via Pietramarina, dove passanti hanno segnalato l’incidente intorno alle 17:30. Le operazioni di soccorso hanno richiesto un dispiegamento massiccio delle forze speciali, inclusi sommozzatori e un elicottero, per affrontare le condizioni idrologiche difficili del canale interrato. La complessità del territorio e la risposta operativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Moto nel fosso: 4 ore di ricerche per l’ingegnere morto

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