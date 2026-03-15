Morto il camionista baltico | trovato nel tir a Settimo

Un camionista baltico è stato trovato senza vita all’interno del suo tir presso un’area di servizio a Settimo Rottaro. L’incidente è avvenuto nell’area di servizio Viverone Nord, dove le forze dell’ordine sono intervenute per i rilievi. La scoperta è stata fatta questa mattina, lasciando dietro di sé un mistero ancora da chiarire. La polizia sta indagando sulle circostanze del decesso.

Un tragico evento ha scosso la quiete dell’area di servizio Viverone Nord, situata amministrativamente nel comune di Settimo Rottaro. Il corpo senza vita di un autotrasportatore, originario di una nazione baltica, è stato rinvenuto sabato 14 marzo 2026 durante l’orario di pranzo, all’interno della cabina del suo mezzo pesante in sosta sul raccordo autostradale tra Ivrea e Santhià. L’intervento dei sanitari del 118 Azienda Zero si è limitato alla constatazione del decesso, mentre gli agenti della polizia stradale di Torino-Settimo hanno gestito il perimetro. L’esito finale sembra essere legato a cause naturali, come suggeriscono le prime valutazioni preliminari. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Morto il camionista baltico: trovato nel tir a Settimo Articoli correlati Tragedia a Settimo Rottaro: camionista trovato morto sul suo tir nell'area di servizioIl cadavere di un autotrasportatore proveniente da uno dei Paesi Baltici è stato trovato all'ora di pranzo di oggi, sabato 14 marzo 2026, nell'area... Leggi anche: Camionista muore a 65 anni nel tamponamento a catena fra tir