Montescudo-Monte Colombo | +3,6% di residenti in due anni

Negli ultimi due anni, Montescudo-Monte Colombo ha visto un aumento di circa il 3,6% della popolazione. Nel 2023 contava 6.847 residenti e, nel corso del tempo, il numero di abitanti è cresciuto, raggiungendo circa 7.095 unità. La variazione si è verificata nel contesto di un trend di crescita che coinvolge la comunità locale.

Montescudo-Monte Colombo registra una crescita demografica costante, passando da 6.847 residenti nel 2023 a 7.092 nel 2025, un incremento del 3,6% che segna un’inversione di tendenza rispetto allo spopolamento rurale. Il segreto di questo successo risiede nella combinazione strategica tra costi abitativi accessibili, servizi scolastici potenziati e una politica fiscale vantaggiosa che ha attratto famiglie giovani. Mentre molte aree dell’Emilia-Romagna faticano a trattenere i giovani, questo comune della provincia di Rimini si distingue per avere la quota più bassa di over 75 nella regione, attestata all’8,3%, contro il 31,3% di comuni come Bore in provincia di Parma. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montescudo-Monte Colombo: +3,6% di residenti in due anni Articoli correlati C'è un paese dove in tre anni gli abitanti sono aumentati del 4%: il segreto di Montescudo-Monte ColomboLa popolazione continua a crescere, superando quota 7 mila abitanti: il comune si conferma tra i più giovani dell’Emilia-Romagna, con la quota più... “Sicuramente Amici” festeggia 40 anni: il musical torna sul palco di Monte ColomboDomenica 15 febbraio, al Teatro Leo Amici di Monte Colombo, torna in scena il musical “Sicuramente Amici”. Altri aggiornamenti su Montescudo Monte Colombo 3 6 di... Temi più discussi: C'è un paese dove in tre anni gli abitanti sono aumentati del 4%: il segreto di Montescudo-Monte Colombo; Montescudo-Monte Colombo, popolazione in crescita: è il Comune con meno anziani in Emilia-Romagna; Verso il voto referendario: la prossima settimana eventi dei Comitati a Cattolica, Coriano e Montescudo – Monte Colombo; Valconca, eventi dal 9 al 15 marzo. Crescita demografica a Montescudo-Monte Colombo: +3,6% in tre anniLa popolazione sale da 6.847 abitanti nel 2023 a 7.092 nel 2025, con una quota di giovani tra le più alte della Regione Emilia Romagna ... altarimini.it Montescudo-Montecolombo, un Comune in crescita: in tre anni 245 abitanti in piùMontescudo - Montecolombo è un comune in crescita. Infatti negli ultimi tre anni si è passati da 6.847 abitanti del 2023 a 7.092 del 2025, con un aumento di ... chiamamicitta.it La popolazione sale da 6.847 abitanti nel 2023 a 7.092 nel 2025, con una quota di giovani tra le più alte della Regione Emilia Romagna #MontescudoMontecolombo #Attualita x.com Montescudo-Monte Colombo, popolazione in crescita: è il Comune con meno anziani in Emilia-Romagna facebook