Il 22 e 23 marzo si svolgerà un referendum costituzionale che invita i cittadini a votare “sì” con l’obiettivo di introdurre un giudice terzo, più equidistante tra accusa e difesa. La proposta si basa su un modello già adottato in alcuni paesi europei come Germania, Spagna e Portogallo, e mira a rendere più equilibrato il sistema giudiziario.

"Proponiamo di votare Sì, domenica 22 e lunedì 23 marzo, nel referendum costituzionale con l’obiettivo di avere un giudice terzo ed equidistante dalle parti, accusa e difesa, un sistema già in vigore in alcune nazioni europee come Germania, Spagna e Portogallo. Votare ‘sì’ alla separazione delle carriere significa avere due percorsi distinti per pubblico ministero e giudici, con due consigli superiori della magistratura separati, uno per ciascuna carriera". Lo ha detto ieri a Castelnuovo la parlamentare della Lega Elisa Montemagni. "Una riforma – ha aggiunto – di cui si parla da diversi decenni, mai attuata, addirittura proposta inizialmente dalla sinistra che ora l’avversa, proponendo di votare no. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Montemagni: "Votare ‘sì‘ per avere un processo più equo"

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