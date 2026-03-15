Mondiali short track 2026 oggi in tv domenica 15 marzo | orari programma streaming italiani in gara

Oggi, domenica 15 marzo, si svolge a Montreal la terza e ultima giornata dei Mondiali di short track 2026. La competizione vede in pista atleti di varie nazionalità che si sfidano nelle diverse discipline in programma. Le gare sono trasmesse in diretta streaming e in televisione, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire le performance di italiani e altri concorrenti.

Oggi, domenica 15 marzo, terza e ultima giornata di gare dei Mondiali 2026 di short track a Montreal (Canada). Sull’anello di ghiaccio di Montreal (Canada) si sono aperte le danze e sono arrivate anche le prime medaglie in casa Italia. La compagine tricolore ha chiuso il sabato di gare con tre medaglie e sette piazzamenti complessivi nella top-10 considerati anche il quinto posto di Nadalini e l’ottavo di Pietro Sighel sui 500 metri maschili. LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI SHORT TRACK DALLE 18.35 Si vorrà dare un seguito nel programma odierno. Si confida nelle staffette mista e uomini in cui gli azzurri hanno grandi opportunità di fare la voce grossa, ricordando anche quali risultati siano arrivati ai Giochi di Milano Cortina, ovvero l’oro nella mista e il bronzo nella staffetta maschile. 🔗 Leggi su Oasport.it

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