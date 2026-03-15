Mkhitaryan infortunato | colpo duro per Fiorentina prima della partita del 22 marzo

Henrikh Mkhitaryan si è infortunato e non sarà disponibile per la partita della Fiorentina prevista il 22 marzo. L'infortunio ha colpito il centrocampista, che quindi non prenderà parte alla sfida. La squadra dovrà fare a meno del giocatore in questa occasione importante. Nessun altro dettaglio sulla natura dell'infortunio è stato comunicato.

"> Infortunio per Henrikh Mkhitaryan: Salta il Match contro la Fiorentina. MILANO, ITALIA – 8 MARZO: Henrikh Mkhitaryan dell’Inter si confronta con Fikayo Tomori del Milan durante la partita di Serie A tra AC Milan e FC Internazionale allo Stadio Giuseppe Meazza, l’8 marzo 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco LuzzaniGetty Images) Il centrocampista dell’Inter, Henrikh Mkhitaryan, è atteso fuori dal campo per il prossimo incontro di Serie A contro la Fiorentina a causa di un infortunio muscolare, secondo le ultime notizie provenienti dall’Italia. Durante il pareggio per 1-1 contro l’Atalanta, Mkhitaryan ha subito un infortunio che lo costringerà a svolgere alcuni esami medici nei prossimi giorni per valutare la gravità della sua condizione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Mkhitaryan infortunato: colpo duro per Fiorentina prima della partita del 22 marzo. Articoli correlati Fiorentina: partita a Udine il 2 marzo alle 20,45. Anticipi e postici della ventisettesima giornata di campionatoMILANO – La Lega Serie A ha reso noto il programma della 27ª giornata di Serie A e delle semifinali di Coppa Italia. Accadde oggi: 11 marzo, la prima partita di calcio della JuventusEsattamente 126 anni, l’11 marzo 1990, la Juventus giocò la sua prima partita ufficiale.