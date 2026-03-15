Il centrocampista dell’Inter, Mkhitaryan, non sarà disponibile per la partita contro la Fiorentina in programma il 22 marzo a causa di un infortunio muscolare. La sua assenza si aggiunge alle difficoltà della squadra in vista dell’incontro di Serie A. L’allenatore dovrà quindi fare a meno di uno dei suoi giocatori più esperti per questa sfida.

Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell’Inter, è costretto a saltare l’incontro di Serie A contro la Fiorentina in programma per il 22 marzo a causa di un infortunio muscolare. Il calciatore ha subito la lesione durante la partita terminata in parità con l’Atalanta e dovrà sottoporsi a esami medici nei prossimi giorni per definire i tempi esatti di recupero. L’assenza del giocatore armeno pesa sulla squadra nerazzurra che guida la classifica con otto punti di vantaggio sul Milan, ma la dirigenza sta già valutando una proroga contrattuale fino alla fine della stagione. La speranza dei tecnici è che Hakan Çalhano?lu possa tornare disponibile proprio per lo scontro fiorentino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mkhitaryan fuori: Inter senza l’esperto contro la Fiorentina

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