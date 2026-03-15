Miss Grand Prix fa tappa in Fiera al Mir in programma la prima selezione nazionale

Miss Grand Prix si presenta in Fiera al Mir per la prima selezione nazionale, segnando l’inizio di una serie di eventi primaverili. La manifestazione coinvolge concorrenti che si sfidano per ottenere il titolo e rappresentare il paese in competizioni internazionali. La fiera diventa il palcoscenico principale di questa fase di selezione, attirando pubblico e appassionati del settore.

La primavera è la stagione che schiude le porte ai grandi eventi che, con la bella stagione, coloreranno il calendario da qui all’estate lungo tutto il territorio nazionale. Uno di questi eventi, da quasi 40 anni, è Miss Grand Prix, il concorso di bellezza ideato e organizzato da patron Claudio Marastoni che nel corso delle edizioni ha lanciato nomi importanti del mondo dello spettacolo italiano tra cui Tessa Gelisio, Raffaella Fico, Carlotta Maggiorana e tante altre. RiminiToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Operazione della cataratta, 600 mila casi all'anno: 2.500 oculisti italiani si confrontano al palaCongressi 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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