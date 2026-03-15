Minorenne arrestato | tagliava la droga con la carta di fedeltà della libreria

Un minorenne è stato arrestato nel Napoletano dai Carabinieri dopo che è stato scoperto mentre tagliava sostanze stupefacenti utilizzando una carta di fedeltà di una libreria. L'operazione è avvenuta in modo improvviso e ha portato al fermo del giovane, che si trovava in compagnia di altra persone. La polizia ha sequestrato la droga e la carta usata per il taglio.

"> Scoperta dei Carabinieri nel Napoletano: Un Arresto Sorpresa. Il 14 marzo 2026, i carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano hanno effettuato un’importante operazione contro lo spaccio di droga nella zona di Napoli. In un garage trasformato in un ufficio per la vendita di stupefacenti, un ragazzo di 17 anni è stato arrestato mentre stava preparando la droga per la vendita. Quella notte, i militari erano attivi in un servizio di controllo volto a contrastare il fenomeno dello spaccio, sempre in crescita nella città partenopea. La loro attenzione si è concentrata su Corso Garibaldi, dove un vicoletto dava accesso a una probabile piazza di spaccio. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Minorenne arrestato: tagliava la droga con la carta di fedeltà della libreria. Articoli correlati Nasconde la droga nella borsetta della figlia minorenne: 38enne arrestatoNasconde droga nel sifone del lavandino, nel filtro della doccia e anche nella borsetta della figlia minorenne. Leggi anche: Giura fedeltà all'Isis, studente minorenne arrestato per terrorismo Una raccolta di contenuti su Minorenne arrestato Temi più discussi: Tagliava la droga con la carta di fedeltà della libreria: arrestato un minore; Tagliava la droga con la carta di fedeltà della libreria: arrestato un minore; Minaccia l'ex moglie e la figlia minorenne, poi taglia le gomme al nuovo compagno: 48enne finisce ai domiciliari col braccialetto...; Taglia la legna, ma un ceppo schizza e centra la moglie: fratture multiple. Minorenne arrestato: tagliava la droga con la carta di fedeltà della libreria.Il 14 marzo 2026, i carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano hanno effettuato un’importante operazione contro lo spaccio di droga nella zona di Napoli. In un garage trasformato in un ... napolipiu.com Tagliava la droga con la «carta di fedeltà della libreria»: arrestato un minoreLa scoperta dei carabinieri nel napoletano ... msn.com Rmk Sciacca. . VIOLENZA SESSUALE SU UNA PARENTE MINORENNE UOMO ARRESTATO A MONTEVAGO facebook Faenza. Indossa il passamontagna e rapina un coetaneo, arrestato un minorenne x.com