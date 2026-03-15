Minniti | Sì al referendum la giustizia non aspetta

Marco Minniti, cittadino di Reggio Calabria, ha dichiarato di sostenere il Sì al referendum sulla Giustizia che si terrà il 15 marzo 2026. La sua posizione è stata resa nota attraverso un messaggio pubblico, senza ulteriori commenti o motivazioni ufficiali. La posizione di Minniti si inserisce nel dibattito sulla riforma giudiziaria prevista per quella data.

Marco Minniti, cittadino reggino, ha espresso pubblicamente il suo sostegno al Sì nel referendum sulla Giustizia previsto per il 15 marzo 2026. La sua posizione non è un semplice atto di adesione politica, ma nasce da una convinzione profonda legata alla necessità di garantire i diritti individuali contro la lentezza del sistema giudiziario. In un contesto regionale dove le tradizioni locali si scontrano con le sfide moderne, questa presa di posizione evidenzia come la questione della giustizia tocchi corde vitali per la comunità calabrese. La motivazione di Minniti va oltre la semplice approvazione di una riforma; egli sottolinea che l’errore nei processi e i tempi eccessivamente lunghi rappresentano ferite incancellabili per la democrazia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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