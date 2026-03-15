Un messaggio scritto con spray blu è stato trovato sul muro esterno di una chiesa nel quartiere Montesacro a Roma. La scritta recita: «Sei il benvenuto coi piedi davanti». La frase è rivolta a una persona specifica, senza ulteriori dettagli sul contesto o sulle motivazioni. La scoperta è stata segnalata alle autorità, che stanno indagando sull’episodio.

Unanuova polemicainveste l’ambiente dellaS.S. Lazio, ponendo sotto i riflettori ilrapporto sempre più conflittualetra il presidente del clubClaudio Lotitoeuna parte della tifoseria biancoceleste. Nelle ultime ore, nel quartiere romano diMontesacro, è apparsa unascritta minacciosasulmuro esterno di una chiesa, realizzata con vernice spray blu, che ha sollevatoindignazionee preoccupazione nella comunità. Il messaggio, dal contenuto apertamenteintimidatorio, recita: “Claudio Lotito, solo qui sei il benvenuto. coi piedi davanti”. La scelta di colpire un edificio religioso ha ulteriormentepeggiorato la gravità del gestorivolto a Lotito. Non si tratta solo di unattacco personalecontro il presidente della Lazio,ma anchedi unatto simbolico che coinvolge un luogo sacro, amplificando ilpeso eticodell’accaduto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Minacce a Lotito, scritta choc: ‘Sei il benvenuto coi piedi davanti’

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