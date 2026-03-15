Milano la finale di Para Ice Hockey tra Usa e Canada fa il record di presenze | venduti 11.500 biglietti

A Milano, il match di Para Ice Hockey tra Stati Uniti e Canada ha attirato 11.500 spettatori, segnando il record di presenze per questa competizione. La partita si è svolta il 15 marzo 2026 e ha visto una grande affluenza di pubblico, con tutti i biglietti disponibili venduti. Nonostante una copertura mediatica ridotta rispetto alle Olimpiadi, l’evento ha riscosso un notevole interesse tra gli appassionati.

Milano, 15 marzo 2026 – Se è vero che la copertura mediatica è stata di molto inferiore alle Olimpiadi (tanto che le critiche si sono sprecate), le Paralimpiadi sono invece entrate nel cuore di molti. Almeno vedendo la straordinaria risposta di pubblico per il torneo di Para Ice Hockey dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Full house per la finale tra Usa e Canada. Per la finale tra Stati Uniti e Canada, che si è tenuta questo pomeriggio e ha assegnato la medaglia d’oro agli Usa, la Milano Santagiulia Ice Hockey Arena ha raggiunto la full house – con quota 11.500 biglietti venduti – stabilendo un nuovo record assoluto di presenze per questa disciplina nella storia dei Paralympic Winter Games. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, la finale di Para Ice Hockey tra Usa e Canada fa il record di presenze: venduti 11.500 biglietti Articoli correlati Leggi anche: Donald Trump non sarà a Milano per la finale di hockey tra Usa e Canada Leggi anche: Bol On Ice, le stelle sul ghiaccio. Da Giappone e Usa per la kermesse. Verso il record di biglietti venduti Contenuti utili per approfondire Milano la finale di Para Ice Hockey tra... Temi più discussi: Inizia la fase finale del torneo di Para ice hockey di Milano Cortina 2026; Il para ice hockey a Milano Cortina 2026: regole e programma; Stati Uniti e Canada si sfidano per l’oro alla Milano Santagiulia Ice Hockey Arena; Para Ice Hockey: pubblico da record, 8.992 spettatori per Italia-USA. Para Ice Hockey: ai Giochi quinto posto finale per l’Italia di Santino StillitanoCon la terza vittoria consecutiva, la seconda sulla Germania nel giro di cinque giorni, l’Italia di hockey su ghiaccio – con il portiere comasco Santino Stillitano, nella foto sopra – ha terminato la ... espansionetv.it Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, l’Italia batte la Germania 2-1 nel para ice hockeyGli azzurri conquistano il primo successo nel torneo superando i tedeschi alla Milano Santagiulia Ice Hockey Arena. Decidono le reti di Larch e Landeros dopo il ... sportface.it Una serata speciale dedicata alla Nazionale italiana di Para Ice Hockey, simbolo di determinazione, coraggio e spirito di squadra. In questi giorni di Paralimpiadi, i nostri atleti ci ricordano che lo sport è molto più di una competizione: è impegno, capacità di su facebook Tempo di para ice hockey per Andrea Macrì: è la rivincita dello «scarsone» x.com