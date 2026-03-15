Milano Cortina Paralimpiadi storiche | Italia oltre ogni record con 16 podi

La XIV edizione dei Giochi invernali paralimpici di Milano Cortina si è conclusa lasciando un segno importante nella storia dello sport italiano. Durante la manifestazione, l’Italia ha conquistato 16 medaglie, stabilendo un nuovo record di successi. La competizione si è svolta tra il 8 e il 19 marzo, attirando atleti da diversi paesi e suscitando grande attenzione nel panorama sportivo nazionale.

AGI - La XIV edizione dei Giochi invernali paralimpici di Milano Cortina va in archivio ma resterà nella storia dello sport italiano. L' Italia Team ha superato le aspettative e ha battuto tutti i record, 16 medaglie complessive di cui 7 ori, 7 argenti e 2 bronzi. Quarto posto nel medagliere complessivo dopo i colossi Cina, Stati Uniti e Russia. Non era mai accaduto in 50 anni di storia, nelle 13 edizioni precedenti. A distanza di 32 anni da Lillehammer 1994, l'Italia riesce nell'impresa di superare nel complessivo il numero di podi ottenuti. In Norvegia furono 13, ma senza neppure un oro. L'edizione 2026 dei Giochi, quella segnata da... 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Milano Cortina, Paralimpiadi storiche: Italia oltre ogni record con 16 podi Articoli correlati Medagliere Paralimpiadi Milano Cortina 2026: l’Italia è quarta con 7 ori e 16 podi!Le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si disputano dal 6 al 15 marzo: dopo la Cerimonia d’Apertura andata in scena all’Arena di Verona,... Medagliere Paralimpiadi Milano Cortina 2026: Italia quarta con due ori e cinque podi!Le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si disputano dal 6 al 15 marzo: dopo la Cerimonia d’Apertura andata in scena all’Arena di Verona,... Contenuti utili per approfondire Milano Cortina Temi più discussi: I momenti salienti di venerdì 13 marzo ai Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Le Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: gli aggiornamenti in tempo reale; Paralimpiadi Milano Cortina 2026 al via: gli sport, il calendario completo delle gare e tutto quello che c'è da sapere; La fiamma paralimpica di Milano Cortina accende l'Italia. Parte il tour da Roma. Cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi, stasera il gran finale di Milano Cortina 2026: tutti gli ospiti, cosa accadrà e dove vederla in tvNella serata di domenica 15 marzo, alle 20:30 allo Stadio Olimpico del Ghiaccio prende il via la Cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi 2026 di Milano Cortina ... vogue.it Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, Giorgia Meloni assente alla cerimonia di chiusura: costretta a tornare a Roma per meteo avversoL’edizione delle Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si è conclusa con una celebrazione carica di significati, segnata non solo dai successi ... thesocialpost.it Giochi paralimpici di Milano Cortina: la cerimonia di chiusura DIRETTA streaming su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/03/paralimpiadi-italia-quarta-nel-medagliere-sei-ori-sette-argenti-chiusura-milano-cortina-2026-3957498d-c69c-461c-98e0- facebook MILANO CORTINA | Meloni partita da Roma per Cortina ma rientra per le condizioni meteo avverse. La premier era attesa alla cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi #ANSA x.com