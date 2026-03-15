Milano-Cortina Meloni rinuncia a cerimonia Paralimpiadi | aereo rientra per maltempo

La premier Giorgia Meloni non parteciperà alla cerimonia finale delle Paralimpiadi a Milano-Cortina a causa di condizioni meteo avverse. Il suo aereo è stato fatto rientrare prima dell'atterraggio previsto, impedendo la sua presenza all'evento. La decisione è stata presa per motivi legati al maltempo che ha interessato la zona.

(Adnkronos) – Rinuncia alla trasferta per la cerimonia finale delle Paralimpiadi la premier Giorgia Meloni, causa condizioni meteo avverse. L'aereo con a bordo il presidente del Consiglio, diretto a Istrana, infatti è tornato a Roma dopo 20 minuti dal decollo, perché le condizioni del tempo non avrebbero garantito il trasporto in piena sicurezza per Cortina. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Articoli correlati

Leggi anche: Cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi 2026 a Cortina, Meloni assente: tornata a Roma per il maltempo

Leggi anche: Milano Cortina, oggi la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi. Presenti Mattarella e Meloni

Aggiornamenti e notizie su Milano Cortina Meloni rinuncia a...

Cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi 2026 a Cortina, Meloni assente: tornata a Roma per il maltempoLa premier Giorgia Meloni era attesa alla cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi 2026, ma ha dovuto fare dietrofront a causa delle condizioni meteo ... virgilio.it

Paralimpiadi, guida alla cerimonia di chiusura a Cortina: lo show, la musica, la presenza di Giorgia MeloniStasera si spegneranno i bracieri Paralimpici a Milano e a Cortina, la bandiera paralimpica verrà ammainata e ci sarà il passaggio di testimone con la Francia, prossimo Paese ospitante dei Giochi con ... corriere.it