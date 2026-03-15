A Cortina d’Ampezzo, Giacomo Bertagnolli, con la guida Andrea Ravelli, ha vinto la medaglia d’oro nello slalom paralimpico. Nella stessa giornata, nella gara di fondo 20 km, Romele ha ottenuto il bronzo. Le due medaglie arrivano dalle competizioni di sci che si sono svolte in questa località durante i Giochi invernali.

Giacomo Bertagnolli, con la guida Andrea Ravelli, ha conquistato la medaglia d’oro nello slalom paralimpico di Cortina d’Ampezzo. Per il trentino di Cavalese è il quinto podio in cinque gare a queste Olimpiade e la seconda vittoria. Sale a 13 il conto delle medaglie paralimpiche in carriera. Medaglia di bronzo invece per Giuseppe Romele, che ha vinto nella 20 km di fondo categoria sitting. L'azzurro è arrivato alle spalle del russo Ivan Golubkov e del cinese Zhongwu Mao. Per l’Italia è la 15ma medaglia alle Paralimpiadi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Milano Cortina: Bertagnolli vince l'oro in slalom, Romele bronzo nella 20 km di fondo

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