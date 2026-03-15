Oggi a Tesero si è conclusa una giornata memorabile per la squadra italiana, che ha conquistato una medaglia di bronzo ai Giochi di Milano-Cortina 2026. La competizione si è svolta nel settore dello sci alpino, con atleti italiani che hanno ottenuto risultati significativi. La premiazione si è tenuta davanti a un pubblico entusiasta, che ha celebrato il successo degli atleti sul podio.

“Oggi è stata una giornata che ricorderò per tutta la vita. La sfida è stata molto più complessa di quanto immaginassi”, ha dichiarato Giuseppe Romele, dopo aver conquistato la medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di sci di fondo. Romele ha partecipato alla 20 km individuale nella categoria sitting, una prova che ha richiesto grande resistenza e concentrazione.“Dal terzo giro in poi pensavo solo a raggiungere il traguardo, e all’ultimo giro finalmente sono riuscito a sbloccarmi”, ha raccontato l’atleta. Guardando al futuro, Romele ha espresso il desiderio di gare più lunghe: “Speriamo che dall’anno prossimo vengano organizzate gare da 30 chilometri, forse allora mi sento pronto per qualcosa di ancora più grande”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Milano-Cortina 2026: Romele celebra una “giornata indimenticabile” dopo il bronzo

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