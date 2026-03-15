Milano | 140mila euro per 6 progetti di sport inclusivo

Il 12 marzo a Milano si è tenuta una cena di beneficenza presso la Casa Italia paralimpica, durante la quale sono stati raccolti 140 mila euro. I fondi sono destinati a sostenere sei progetti di sport inclusivo legati alle attività invernali, con l’obiettivo di promuovere l’integrazione attraverso lo sport. L’evento ha coinvolto numerosi partecipanti e sostenitori delle iniziative sociali.

Una cena di beneficenza svoltasi il 12 marzo presso la Casa Italia paralimpica di Milano ha raccolto fondi per sei progetti sociali legati allo sport invernale. L’evento, organizzato da Fondazione Allianz UMANA MENTE e Fondazione Costruiamo il Futuro, mira a raccogliere 140mila euro per sostenere l’inclusione delle persone con disabilità attraverso lo sport. La serata si è tenuta al 47° piano della Torre Allianz, trasformando una location aziendale in un palcoscenico per la solidarietà. Tra i presenti figurava Simone Barlaam, campione paralimpico cresciuto nella realtà Polha-Varese, uno dei sei beneficiari selezionati. L’obiettivo non è solo celebrare i Giochi che stanno volgendo al termine, ma garantire che i valori di inclusione rimangano radicati nel territorio milanese anche dopo la chiusura ufficiale degli eventi sportivi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano: 140mila euro per 6 progetti di sport inclusivo Articoli correlati Sport paralimpico e inclusivo, la Regione investe 520 mila euroLa Regione Friuli Venezia Giulia conferma e rafforza la propria politica di sostegno allo sport come strumento di inclusione sociale. Crans-Montana, vola la raccolta fondi del liceo Virgilio di Milano per i quattro ragazzi feriti: donati quasi 140mila euroHa superato anche le più rosee aspettative la raccolta fondi avviata dai compagni di classe di alcuni feriti dell’incendio di Crans-Montana, in... Tutto quello che riguarda Milano 140mila euro per 6 progetti di... Temi più discussi: Raccolta fondi per realizzare il Festival della Martesana: Così un mese di eventi gratis a Milano; La cocaina viaggiava dalla Spagna all'Italia tra cassette di frutta e gabbie di polli: 10 arresti, sequestrati 140 mila euro in contanti e droga; Aree camper a Porto Sant'Elpidio, la città raddoppia: La seconda pronta per l’estate; Giochi Paralimpici, la solidarietà di Milano con i progetti Winter Sports Inclusion. Doppio stipendio per Christine Lagarde: 140 mila euro anche dalla Bri. È polemicaChristine Lagarde riceve circa 140mila euro all’anno per il suo incarico nel consiglio di amministrazione della Banca dei Regolamenti Internazionali (Bri), nonostante il divieto della Banca Centrale ... milanofinanza.it A Milano non basta più neanche guadagnare 59mila euro all’anno per comprare casa, a dirlo sono i costruttoriI dati e le analisi dell'Ance, l'associazione dei costruttori, parlano chiaro: a Milano il mutuo è insostenibile e per pagarlo si deve spendere il 35 ... fanpage.it A Piacenza un sabato di grandi sfide ai Campionati Italiani a squadre. Nel fioretto maschile festeggiano AS Udinese in B1 e Pro Patria Milano in C, mentre tra le spadiste brillano Ginnastica Victoria Torino in A2, Scherma Pistoia 1894 in B1 e Piccolo Teatr facebook Playoff Serie A1 Tigotà – Milano espugna il Pala BigMat: 0-3 a Scandicci in Gara 1 Leggi la news x.com