Oggi alle 20:45 allo Stadio Olimpico si disputerà Lazio-Milan, partita valida per la 29ª giornata di Serie A. La gara si svolge in un momento particolare per Daniel Maldini, che si confronterà con il club di cui fa parte. Questa sfida rappresenta un'occasione importante per il calciatore, in un contesto di grande attesa tra le due squadre.

Oggi, domenica 15 marzo alle 20:45, allo Stadio Olimpico si gioca Lazio-Milan, match della 29ª giornata di Serie A che assume un sapore particolare per Daniel Maldini. Il 24enne attaccanteattaccante centrale italiano, figlio di Paolo e nipote di Cesare, torna a confrontarsi con il club che lo ha cresciuto e lanciato nel calcio che conta: l’AC Milan. Prestito alla Lazio dall’Atalanta (con opzioneobbligo di riscatto condizionato), Daniel arriva alla sfida con grande energia dopo il primo gol in biancoceleste segnato lunedì scorso contro il Sassuolo (vittoria laziale), il suo 14° in Serie A in carriera. Daniel Maldini ha iniziato la sua avventura professionistica proprio nel settore giovanile rossonero, debuttando in prima squadra nel 2019 sotto la guida tecnica del padre Paolo (allora direttore tecnico). 🔗 Leggi su Dailymilan.it

© Dailymilan.it - Milan: Maldini torna a confrontarsi con il club

Articoli correlati

Milan, Tonali torna in Serie A? L’agente spegne: “Ancora è presto. Maldini …”Si è parlato e si continua a farlo di un possibile ritorno in futuro di Sandro Tonali in Italia.

Vecchio pallino di Maldini: il Milan torna alla carica per la vecchia fiamma di calciomercatoCalciomercato Milan, i rossoneri continuano con la loro stagione con l'obiettivo primario di entrare nelle prime quattro in classifica che vorrebbe...

Paolo Maldini avvistato a Casa Milan

Approfondimenti e contenuti su Milan Maldini torna a confrontarsi con...

Temi più discussi: Daniel Maldini, riecco il Milan: che cosa poteva essere e non è stato; Lazio, ci vorrebbe un D’Amico: contro il Milan di Modric è la partita speciale di Maldini; SportMediaset: Il cuore contro: ci sarà un Maldini contro il Milan Video; Un Maldini che vuole farsi largo contro un Milan che vuole risalire, la suggestiva sfida nello stadio della Capitale.

Maldini ritrova il Milan: perché non ha funzionato in rossoneroUna sfida nella sfida all'Olimpico: Daniel Maldini ritrova il suo passato tra rimpianti e ricordi dolcissimi ... msn.com

Lazio Milan, Maldini affronterà i rossoneri in veste di ex! Le ultimissimeLazio Milan, un match dal grande calibro e dalle mille emozioni! Daniel Maldini protagonista, ma da ex. Le ultimissime La Lazio si prepara ad affrontare una delle partite più importanti della stagione ... lazionews24.com

Tra qualche ora il #Milan affronterà la #Lazio in un Olimpico di nuovo colmo di tifosi... Che sensazioni avete facebook

Alle 20:45 affrontiamo il Milan in casa in una partita di campionato. Le maglie indossate e firmate sono ora live su @MatchWornShirt l.mws.com/tOUBR3 #AvantiLazio x.com