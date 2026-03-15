Milan Femminile le rossonere cerano il riscatto | la sfida contro la Juventus

Domani alle 14:00, il Milan femminile affronterà la Juventus in una partita che si preannuncia importante per le rossonere di Bakker. La sfida si svolgerà sul campo e vedrà le due squadre confrontarsi in un match che ha già catturato l'attenzione degli appassionati di calcio femminile. Le giocatrici sono pronte a scendere in campo per ottenere un risultato che possa influenzare la loro stagione.

Anche il Milan femminile si prepara a scendere in campo. Nella giornata di domani, le rossonere di Coach Bakker sfideranno la Juventus alle ore 14:00 presso lo Stadio Comunale Vittorio Pozzo-La Marmora. Il diavolo sta vivendo un momento alquanto negativo: le rossonere non vincono da inizio febbraio contro il Genoa. Ecco, di' seguito, la match preview: (Fonte acmilan.com) Juventus-Milan è alle porte, 16ª giornata di Serie A Women. Si giocherà il 15 marzo alle ore 14.00 a Biella presso lo Stadio Comunale Vittorio Pozzo-La Marmora. La squadra allenata da Coach Bakker affronterà le bianconere guidate da Mister Canzi, a caccia di punti preziosi in questa fase centrale della stagione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan Femminile, le rossonere cerano il riscatto: la sfida contro la Juventus Articoli correlati Milan Femminile, le rossonere brillano in Nazionale: segnali positivi per Bakker in vista della JuventusLa sosta per le Nazionali si chiude con indicazioni incoraggianti per il Milan Femminile. Leggi anche: Milan Femminile, ripartenza senza gol per le rossonere: il resoconto contro il Parma Milan-Juventus 2-1 | Le reti di Ijeh e Dompig regalano 3 punti alle rossonere | #SerieAWomenAthora Tutto quello che riguarda Milan Femminile Temi più discussi: Viareggio Women's Cup: la Rappresentativa U20 vince sul Milan, domani appuntamento con il Westchester United; Juventus-Milan (Serie A Women): quando si gioca e dove vederla in TV; Serie A Women | Dove vedere Juventus-Milan - Juventus Football Club; Allenamento Femminile al PUMA House of Football, 11 marzo 2026: la gallery. Milan Femminile, gli impegni delle rossonere nel mese di marzoQuesti gli impegni a marzo della Prima Squadra Femminile del Milan riportati dal sito ufficiale rossonero: Le ragazze di Bakker torneranno in campo a metà mese, una ... milannews.it Milan, è festa grande anche nel derby femminile: Inter travolta 4-1Dopo meno di 24 ore le Women danno un’altra gioia al popolo rossonero vincendo 4-1 anche il derby femminile giocato in casa al Centro Vismara, in tribuna la triade Gazidis-Maldini-Massara. Agganciata ... gazzetta.it #MilanFemminile, le rossonere brillano in Nazionale: segnali positivi per #Bakker in vista della #Juventus #SempreMilan x.com Italia Femminile, sconfitta 0-1 contro la Svezia nelle qualificazioni ai Mondiali 2027: solo Giuliani in campo del Milan - facebook.com facebook